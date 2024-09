“La dueña no sabía que me llamó”: Andrea San Martín explota contra Deyvis Orosco y advierte tener pruebas

El enfrentamiento entre Andrea San Martín y Deyvis Orosco parece no tener fin. Luego de que el cantante emitiera comentarios sobre una llamada que mantuvo con la exchica reality, San Martín no tardó en desmentir sus declaraciones y aseguró tener pruebas que respaldan su versión de los hechos.

Durante una entrevista en el programa ‘Magaly TV La Firme’, Andrea San Martín reveló detalles de una videollamada que tuvo con Orosco, afirmando que Karen Capuñay, dueña de la radio donde ambas colaboran, no estaba al tanto del contacto. Según la versión de San Martín, ella misma fue quien informó a Capuñay sobre la llamada al día siguiente.

“Ni ella estaba enterada que él me llamó porque yo le conté al día siguiente”, expresó San Martín visiblemente molesta. Además, dejó entrever un conflicto con Capuñay por lo que consideró una falta de transparencia en el manejo de la situación. “Aquí ahorita, estoy molesta por Karen, la verdad”, añadió la influencer, haciendo pública su inconformidad.

San Martín cuestionó la actitud de Capuñay, señalando que si bien Deyvis es un artista destacado en la radio, ella también tiene un rol importante, y no cree justo que la dueña de la emisora haya prestado su apoyo a lo que describió como una mentira.

“Está bien que Deyvis sea artista de la radio, pero ambas trabajamos ahí, y que se preste para mentir no me parece”, afirmó Andrea, advirtiendo que pedirá una reunión con Capuñay para aclarar la situación.

La exchica reality también defendió su versión con firmeza, asegurando que no dejará que se cuestione su integridad. “Tengo 34 años y no voy a dejar que digan que estoy mintiendo”, enfatizó San Martín, reafirmando que no tenía forma de saber lo que Orosco estaba haciendo durante la videollamada.

La 'ojiverde' lanzó duras críticas hacia Capuñay, sugiriendo que la falta de comunicación entre ambas podría haber sido intencionada. “Hoy no fue porque estuvo con Deyvis todo el día, armando seguro todo lo que iba a responder”, dejando claro que buscará respuestas y soluciones para evitar futuros malentendidos.

Andrea San Martín asegura tener pruebas

San Martín ha vuelto a encender las redes sociales, esta vez con un contundente mensaje dirigido al cantante Deyvis Orosco, en respuesta a las recientes declaraciones del cumbiambero sobre una videollamada que ambos habrían sostenido en agosto.

A través de sus historias en Instagram, San Martín no se quedó callada y dejó claro que está lista para desmentir cualquier versión que contradiga su relato de lo sucedido. "No discutas con quienes tienen prueba de todo", escribió la influencer, una frase que muchos interpretaron como una advertencia directa a Orosco.

