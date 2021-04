La influencer y emprendedora, Andrea San Martín dejó en claro, en su cuenta de Instagram, que no le importa que haya gente que especule sobre su vida. Sin embargo, no le gustan “las faltas de respeto y calificativos malintencionados”.

Así lo dijo en su red social dónde se animó a responder diferentes preguntas de sus seguidores. Uno de ellos le consultó sino le molesta que la gente cree historias de su vida. Consulta que se da, luego que se especulara sobre una posible reconciliación con Sebastián Lizarzaburu.

De inmediato, Andrea San Martín contestó: “No me molesta que la gente opine o suponga cosas. Me molestan las faltas de respeto. Calificativos malintencionados y/o aseguraciones que inmiscuyan a mi familia”, señaló la influencer.

“Pero si es importante que quienes especulen o comenten al respecto ‘post noticia’ sean conscientes que la única dueña de la verdad soy yo y si existiera algún comunicado importante lo haré (saber) de ser necesario. Mientras tanto... No hay mucho más que decir”, agregó en su red social.

También se animó a hablar cosas más personales como los regímenes de visita de los padres de sus dos hijas y aseguró que esta medida es beneficiosa tanto para la organización de los padres como para estabilidad emocional de sus hijas.

“Ya les hablé de la importancia de un régimen de visitas. Algunos lo relacionan con ‘peleas’ y es todo lo contrario. Un régimen de visitas garantiza la tranquilidad de organización para ambos padres y asegura la estabilidad emocional de los menores”, explicó.

“Esto no limita a los involucrados a negociar de manera extraoficial. Así como permisos adicionales”, añadió.

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu niegan reconciliación

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu no dejan de mostrarse juntos, sobre todo luego de compartir dos viajes con las pequeñas de la ojiverde, una de las cuales es del popular ‘hombre roca’.

A pesar de ello, aseguran que su relación es amical y de padres. En una publicación de Instagram, la influencer aseguró que han superado sus diferencias y que ahora mantienen un buen vínculo por el bien de su familia.

“Ocho años después hemos aprendido a valorar y construir por primera vez una relación amical. Saltamos mucho en estos tiempos dejándonos llevar por muchas circunstancias. La inmadurez y la presión nos jugó una mala pasada pero gracias a Dios y a que tenemos una hija en común, la vida y nosotros mismos nos hemos dado el chance de conversar y construir una base más fuerte que nos permita mantenernos así de por vida pase lo que pase”, escribió la exchica reality ante la consulta de unos seguidores.

