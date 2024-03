La actriz peruana Andrea Montenegro ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al revelar una drástica decisión en cuanto a su apariencia física. A través de su cuenta de Instagram, la exintegrante de ‘Latin lover’ compartió con sus seguidores que ha decidido raparse el cabello, demostrando una vez más su valentía y disposición para desafiar las expectativas.

Hace algunos meses, Montenegro se enfrentó a críticas sobre su aspecto físico, y ahora, decidida a seguir su propio camino, la artista radicada en Colombia optó por un cambio radical en su imagen. En la publicación, Andrea mostró con entusiasmo su nuevo look y expresó su satisfacción con la decisión.

“¡Hola bellezas! ¡Tenía antojo, hace rato de quitarme el pelo y lo hice! Probaré el pelo corto a ver cómo me va. Por lo pronto me siento genial y me gusta cómo me queda la calva. ¡Me voy a correr! Bye...”, escribió Montenegro en la publicación que compartió en Instagram.

La valentía de la actriz al explorar nuevas facetas de su imagen no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes no tardaron en felicitarla y expresar su admiración. Algunos compartieron sus propios deseos de realizar cambios similares, pero admitieron tener temores al respecto.

“¡Guau! Qué valiente. A veces se me ha cruzado en la cabeza, pero soy rulosa y a mi cabello corto no me queda para nada”, “Yo también quiero hacerlo hace rato pero no me animo...me da vergüenza”, “¡Estás guapísima! Pero eso sí, protégete cuando te vayas a correr, no vayas a quemarte. ¡Saludos linda!”, fueron algunos de los comentarios que recibió Montenegro.





