La actriz peruana, Andrea Montenegro, no le teme a las arrugas y se luce orgullosa de ellas en sus redes sociales. Contrario a lo que piensan algunos de sus seguidores, la exmodelo se siente más plena que nunca a sus 46 años y así lo hizo saber en sus redes sociales.

“Tengo 46 años, tengo canas, tengo algunas arrugas en la frente, otras en los ojos. También mis dientes ya no son blanquitos, nunca lo fueron en realidad porque esos blancos que ustedes ven en las modelos y actrices no son de verdad, son carillas dentales. Sí, te puedes hacer un blanqueamiento, pero la edad se nota en la mirada, así te hagas lo que te hagas. Además, a mí no me interesa, hay una cosa a la que de pronto tú le tienes miedo, pero yo no”, expresa en un video que compartió en cuenta de Tik Tok.

También aseguró que no teme verse al espejo: “Si no les gusta mi cara ni mi pelo, ni me forma de ser, ni mi casa, no me sigas y punto”.

“Es al paso del tiempo porque tengo otro tipo de intereses que afortunadamente hacen que a mí no me preocupe de cómo me veo. No necesito mirarme al espejo todo el día, me siento divina, guapísima, con 46 años, no parezco tu abuelita y no sé qué más. No me quiero amargar el día escuchando comentarios de mierd***. Si no les gusta mi cara ni mi pelo, ni me forma de ser, ni mi casa, no me sigas y punto”, comentó.

“No tengo la cabeza tan hueca como para estar en una peluquería todo el día, me importa un carajo que se me noten los 46, que se me vean las canas. Lo hago si yo quiero”, añadió.

Actualmente, Andrea Montenegro radica en Colombia. A través de su cuenta de Instagram muestra y ofrece sus obras de arte, todas pintadas por ella.

