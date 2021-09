A través de una entrevista en Instagram, Andrea Luna se pronunció en contra de los comentarios que han surgido sobre su vida privada y tuvo expresiones en contra al periodismo peruano y calificó su trabajo como “basura”.

“Hagan esto...o también hagan esto y se lo meten por abajo, así, en supositorio, es que se pasan”, dijo la modelo y resaltó que nadie debe involucrarse en su vida privada. “Si me quieren seguir a mí, síganme por mi trabajo. Y si quiero poner fotos en bikini, pues pongo fotos en bikini porque a mí me gusta mi cuerpo y si quiero hablar lisuras, pues también las hablo”, resaltó.

Andrea Luna también hizo referencia al beso con el actor Andrés Wiese y resaltó que se encuentra soltera, confirmando así el fin de largo romance con Pietro Sibille.

“Y si quiero chaparme un chico, pues me lo chapo, y si quiero chaparme una chica, pues me la chapo. Si quiero chaparme dos chicas, me las chapo porque es mi vida y a ustedes qué”, comentó visiblemente incómoda.

El periodista de espectáculos, Samuel Suárez de Instarándula, compartió los clips de la entrevista de Luna y le recomendó utilizar un libro para mejorar su vocabulario y recordar sus inicios en el mundo del espectáculo.

