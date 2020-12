La actriz Andrea Luna sorprenderá al público con su nuevo personaje en ‘Princesas’ donde personificará a ‘Zamara Machuca’ la villana quien le hará la vida imposible a Cenicienta.

“Es muy rico porque exploras muchas cosas que en la vida real no puedes hacer y le das ciertas dimensiones que de repente con otros personajes no se logran. Zamara ha caído como anillo al dedo. Me he divertido muchísimo acompañada de Monchi y Patricia Portocarrero. Además mi núcleo es de comedia, entonces es una mala que tiene un lado cómico por momentos”, señaló Andrea Luna para América Espectáculos.

Además, la bella actriz se animó a dar más detalles de su personaje Zamara Machuca que su público podrá disfrutar desde este 01 de diciembre 9:30 p.m. por América Televisión en producción con PROTV.

“Zamara, Cenicienta y el príncipe son un triángulo amoroso, siempre habrá esa rivalidad que hará que haya ese choque de fuerzas que queremos ver en la ficción. Sacaba ese lado oscuro mío y lo depositaba en Cenicienta para que sufra para que luche también”, contó Luna.

También señaló sentirse orgullosa de su personaje, del elenco y del esfuerzo que hicieron por terminar de rodar la novela pese a las duras condiciones por la pandemia del nuevo coronavirus y calificó el resultado como “A1”.