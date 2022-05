Andrea Llosa está a puertas de estrenar su programa virtual “Mujeres Poderosas” y algunos medios locales habían especulado que su primera invitada sería Melissa Paredes. Una información que la periodista tuvo que negar a través de sus redes sociales.

Según señaló la presentadora, ella no invitaría a Melissa por ser una “cínica” y “una mujer absolutamente descarada” por su caso de infidelidad y no aceptar sus errores.

Pese a que ya había dejado claro su postura ante el caso Melissa Paredes, la personalidad de ATV volvió a referirse a la exconductora de “América Hoy” a través de otra publicación en redes sociales y que luego borró.

“Cuando me referí a Melissa Paredes, en las historias que publiqué, les dije que más allá del tema de la infidelidad, lo que creo que casi todos han rechazado (y me incluyo) es la actitud y el infeliz comportamiento que tuvo después del ‘ampay’. El cinismo, el desatino, la falta de respeto y el descaro al pretender hacerle creer al mundo que su esposo (mientras estaban juntos) ya estaba al tanto del ‘devaneo’ con el que hoy es su actual pareja (Anthony Aranda). Creo que el rechazo es porque ella, de manera absurda e insistente, siguió mintiendo y sin tener una pizca de respeto (o de vergüenza) se expuso y expuso a su hija, a una situación lamentable y provocadora hacia el padre de la niña, que, harto, salió al frente con toda la artillería que tenía a probar que ella estaba mintiendo”, sentenció Llosa.

Andrea Llosa volvió a referirse a Melissa Paredes. (Foto: Captura Facebook).

En otra parte de su texto, Andrea recalcó la importancia de que las personas acepten sus errores para seguir adelante con su vida. Algo que —a su parecer— la cantante Yahaira Plasencia sí hizo ante su “relación tóxixa” con el futbolista Jefferson Farfán.

“Todas las personas cometemos errores, el valor o la importancia está en reconocerlos, pedir perdón, hacernos responsables de nuestras decisiones equivocadas y no echarle la culpa al otro o mentir y tropezarte con tu propio cinismo. Se los digo porque muchos están sepultando a Yahaira, antes de haberla escuchado asumir, por ejemplo, los errores que cometió. La entrevisté para enlazar, junto a su testimonio de vida, el tema relaciones tóxicas en la primera edición del proyecto ‘Mujeres Poderosas’”, añadió la presentadora de ATV.

“Estadísticamente, el 70 por ciento de las parejas tiene algún tipo de dependencia (con la pareja) y esto suele acabar en una relación tóxica. Muchos hemos confundido el amor con dependencia emocional y hemos seguido o seguimos atrapados en una relación tormentosa de la que no sabemos cómo salir. Esta edición no solo nos va a ayudar a identificar si estamos sumergidos en una relación tóxica y qué hacer frente a ello. También nos va a enseñar a mirarnos con compasión y a entender que podemos caernos pero también levantarnos. Reconocer que nos equivocamos y que hemos cometido errores nos libera y eso van a encontrar en la primera edición digital de ‘Mujeres Poderosas’. Yo estoy convencida de que todas somos mujeres poderosas, hasta la que cree que no lo es”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Alejandra Baigorria afirma que Melissa Paredes cometió un gran error