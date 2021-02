Andrea Llosa se refirió al drama familiar que vive Alan Castillo, más conocido como ‘Robotín’, quien en su programa se enteró que no es el padre de dos de sus tres hijos. La conductora señaló que el caso de Castillo fue uno de los que más le afectó durante los tres años que lleva al aire con su programa “Andrea”.

“Me hubiese gustado abrazarlo, decirle que se calme. Todos estábamos en shock, nadie podía creer lo que estaba pasando, sobre todo porque ‘Robotín’ es como bien bueno, una persona a la que se le ve noble. Y de las tres temporadas del programa ‘Andrea’ creo que ha sido el caso que más nos ha afectado porque la reacción de ‘Robotín’ fue de mucho dolor.”, comentó al diario Trome.

La figura de ATV señaló que desconocía los resultados de la prueba de ADN, y se refirió a la sensación que sintió al leer los análisis.

“En realidad también me sorprendí porque no sé los resultados de los ADN. Cuando vi que la segunda niña de 2 años no era (su hija) fue una sensación espantosa, igual te da pena decirle algo tan fuerte, tan doloroso”, añadió.

Por otro lado, la periodista narró los momentos de tensión que se vivieron detrás de cámaras. “Todos los camarógrafos, paramédicos, la gente de seguridad, investigadores veíamos que la situación era inmanejable y tampoco puedo acercarme porque estoy sin mascarilla”, acotó.

Finalmente, Andrea Llosa no descartó realizar un segundo programa con ‘Robotín’, además aseguró que le seguirán brindando ayuda en el tema legal y psicológico. “Aún tiene que responder si quiere seguir siendo el papá ante la ley o quiere desvincularse (…) Ojalá decida estar con sus hijos y no los aleje de su vida”, sentenció.

