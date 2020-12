A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora de televisión Andrea Llosa compartió con sus seguidores un extenso texto en el que confesó que sufrió un episodio de pánico mientras viajaba en avión con su familia de regreso a Lima.

Al inicio de su texto, Andrea señaló que considera irónico su pánico a volar, pues no solamente varios integrantes de su familia son pilotos, sino que ella también trabajó como aeromoza cuando tenía 19 años.

“Las personas que han viajado conmigo saben que antes de subir a un avión, mi papá (que ha sido piloto toda su vida) me da el tiempo del vuelo. Me advierte si hay o no hay turbulencias o tormentas. Le tengo pánico a volar. Es irónico, teniendo en cuenta que cuando tenía 19 años fui aeromoza. Mi abuelo es piloto, mi papá es piloto, mi cuñado es piloto, mis tíos son pilotos, y una larga lista amigos”, relató.

Tras ello, la periodista empezó a narrar la situación que vivió durante las seis horas de trayecto de Orlando a Lima. “La única explicación que le encuentro es que desde el día que mis hijos nacieron tuve miedo de morirme. Comencé a temblar, a sudar cuando el avión se movía tímidamente. He llorado en silencio. He pellizcado a mi esposo sin piedad. Pero nada como lo que viví hace unas horas”, escribió. “Subí al avión para volver a Lima. Desde Orlando son casi 6 horas de vuelo y el avión comenzó a moverse frenéticamente y yo entré en pánico”, agregó.

Andrea Llosa dijo que para no incomodar a su esposo e sus hijos, decidió ir en busca de las aeromozas, quienes le proporcionaron la tranquilidad que necesitaba.

“Cristóbal dormía, mi esposo veía una película y a mi lado estaba Juanteo, así que para no contagiarle mi pánico, me paré y al ritmo de la turbulencia llegué hasta la cola del avión, ahí se encontraba Camila, la aeromoza de Latam, que trató de calmarme con paciencia, con compasión y con esa vocación de servicio que, claramente, yo nunca tuve. Sentía que me faltaba el aire, que me moría. Sentía la necesidad de huir pero sabía que estaría atrapada por varias horas más”, detalló.

Finalmente, la figura de ATV envió un mensaje de agradecimiento a las dos aeromozas que la auxiliaron. “Gracias Camila por haberme enseñado a respirar nuevamente. Gracias Belinda (la otra aeromoza que se unió al auxilio). Gracias a ambas por las horas de conversa, sin ustedes no lo hubiese superado. Ojalá la próxima semana las vea que viajo otra vez”, terminó.

