Andrea Llosa sobre programa: "Yo no soy la ‘suavecita’ Mónica Zevallos"

¿Cómo nació la idea de que conduzcas un nuevo programa de entrevistas en ATV+?

-Seguiré en ATV con el programa 'Nunca más', pero me propusieron hacer un espacio en ATV+ en el que entreviste a gente de la farándula, deportes y política, lo cual me pareció interesante porque es algo diferente para mí. Saldremos en vivo de lunes a jueves al mediodía y eso me asusta un poco porque siempre me asombro con lo que digo. No cambiará mi personalidad, yo no soy la ‘suavecita’ Mónica Zevallos.

¿Tienes reparos en entrevistar a ciertos personajes de la farándula que no tienen trayectoria?

-Voy a entrevistar a gente de todo tipo de la farándula, que tenga algo que contar. Puede ser alguien que no tenga tanta trayectoria y mostrar su lado humano sin que nos quedemos solo con la parte superficial... Me gustaría entrevistar a Blanca Rodríguez, Alejandra Baigorria, Melissa Klug, Natalia Málaga y Kenji Fujimori. Esto es un reto para mí y no pienso sobonear a nadie, así sea gente de mi mismo canal.

¿Crees que te puedan comparar con el estilo de Magaly Medina, ya que también eres incisiva?

-No tengo problemas con Magaly Medina y no tendrían por qué compararme con ella. Nunca me han comparado. Eso de ser incisiva (como periodista) lo tengo desde hace tiempo. No creo que me comparen y yo no tengo ningún problema con ella. A mí me cae bien. ¿Magaly saldrá en Latina con un nuevo programa en el mismo horario? No lo sabía, bueno entonces vamos a competir. No hay problema”.