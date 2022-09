Andrea Llosa declaró para las cámaras del programa “Amor y Fuego” y fue consultada sobre la supuesta rivalidad con Magaly Medina en ATV.

En declaraciones para el espacio conducido por Rodrigo Gonzáles ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, la conductora dejó claro que no existe una monarquía en ATV.

“Esta no es una monarquía y no existen reinas en la televisión ni nada, pero yo no tengo ningún problema con ella (por Magaly Medina), la verdad, o sea ni la veo”, indicó.

“El tema de las cifras, del rating, del colchón y todo eso está en IBOPE... Es poco elegante hablar de cifras, yo creo que el público quiere buen contenido. Creo que las cifras las manejan los ejecutivos del canal o nosotros, los que trabajamos en televisión. Lo que a la gente le importa es un buen contenido que es para lo que nosotros chambeamos”, sentenció.

Andrea Llosa resaltó que en ATV no existe una sola reina del rating y hablar de ello lo considera una huachafería.

“No hay reinados, escúchame es una huachafería... Creo que todos hacemos un esfuerzo grande, la competencia en realidad está. Yo compito con otros canales... pero no competimos con las personas del mismo canal. En esto de la televisión no hay reinados... un día estás arriba, otro días estás abajo, es una chamba de día a día”, concluyó de manera tajante.