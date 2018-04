La conductora de ‘ Nunca más’, Andrea Llosa aseguró que no cree en la denuncia de abuso sexual hecha por la actriz Daniella Pflucker en contra del actor, Guillermo Castañeda.

La periodista de ATV, que se declara feminista, usó su cuenta en Facebook para decir todo lo que realmente piensa acerca del caso de Daniella Pflucker y de Eyvi Agreda.

“Soy feminista, creo en Eyvi Agreda, pero no creo en Daniela Pflucker. ¿No creerle, me convierte en una maldita traidora de la lucha contra la violencia a la Mujer? Pues para muchas (no muchos) sí. No le creo y tengo derecho a no creerle”, escribió Andrea en la primera parte de su publicación.

“No me dan miedo los hombres, me dan miedo algunas mujeres. Me da miedo sentir que no puedo decir, por ejemplo, que no le creo a Daniella Pflucker, por temor a que el inmenso colectivo feminista me apuñale cibernéticamente, y me muestre como una traidora. Una sacavueltera de la causa. Una desertora”, añadió la periodista.

Andrea Llosa lamentó que el testimonio de Daniella reste credibilidad a las denuncias de otras mujeres que realmente han sido “agredidas, violadas y golpeadas”.

“La mentira, la maldad y la violencia no tienen género. Acá lo que hay que defender es la verdad. Ser mujer no siempre nos convierte en víctima. No estoy siendo infiel a la “causa”, estoy siendo libre, y libertad es decir lo que piensas y lo que sientes”, agregó.