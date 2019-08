Andrea Legarreta recibe reconocimiento de la comunidad LGBTI y es elegida como "reina del orgullo gay"

La actriz mexicana Andrea Legarreta recibió el premio 'Orgullo de mi ciudad' por parte de la comunidad LGTBI. El reconocimiento fue otorgado en el 'Cabaretito Fusion', ubicado en la 'zona rosa' de la ciudad de México.

En conversaciones con el portal Infobae, Andrea, quien es mayormente conocida por su personaje de la maestra 'Lupita' en 'Vivan los niños', dijo que su apoyo a la comunidad LGTBI no depende del lugar donde trabaja, si no de ella misma.

"Más que un programa es un asunto totalmente personal sabes, no es como ´el programa´, yo creo que todos hemos manifestado nuestro apoyo a que haya justicia e igualdad, porque todos somos iguales. Más allá que de quien estemos enamorados", expresó

Como se sabe, Andrea tuvo una fuerte discusión con el periodista Mauricio Clark, luego que este publicara un tuit de odio hacía la comunidad LGTBI. El hecho sucedió al aire en el programa 'Hoy', en el que la recordada 'Maestra Lupita' es conductora.

"El amor es el amor y las personas son las personas y es algo que siempre le inculco a mis hijas. Como hace falta respeto en el mundo, una persona no se vuelve más respetable por ser heterosexual. Yo no tengo amigas lesbianas, yo no tengo amigos gays, no tengo amigos jotos. Yo tengo amigos, sinceramente no ando diciendo eso", dijo la emocionada actriz, quien también fue invitada a ser la reina del orgullo gay para el próximo año.