Andrea García, la hija del actor Andrés García que se mantuvo alejada de los medios de comunicación y de su familia, ha vuelto a aparecer en sus redes sociales con una fotografía que de inmediato alivió a sus seguidores que estaban preocupados por su desaparición.

"Cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos, se establece el tono de nuestra relación con los demás. Tengan feliz fin de semana", se lee en la descripción de la imagen que subió a Instagram , donde además aparece ella presuntamente en la ciudad de Burbank, California .

Estas recientes señales de vida de Andrea han sido las únicas después de un largo periodo de tiempo pues su madre María Fernanda indicó que desde hace un par de meses no ha podido ubicarla y por ende pidió ayuda al FBI y al ejército mexicano para encontrarla.

Su padre, Andrés García, en diálogo con el ‘Diario Basta!’, manifestó que se encontraba preocupado porque no sabía nada de su hija.

"Una de las veces se fue a vivir a Washington y me dijo que no quería ver a su madre y que no le interesaba estar en México, porque su vida profesional ha sido difícil. Ante todo esto tengo que ser sincero que sí me preocupa, porque en esta situación estamos en el aire, no sabemos si está bien, no se sabe nada", señaló.