Andrea Bocelli: Músico italiano presenta canciones a dueto con Céline Dion, Dua Lipa y Jennifer Lopez

'Il mare calmo della será' es la canción principal del nuevo álbum de Andrea Bocelli, 'Duets', que celebra sus 30 años en la música y que sale a la venta hoy.

Se trata de uno de los éxitos más perdurables de Bocelli. La versión de hoy ha sido reimaginada con la legendaria superestrella del country Chris Stapleton (10 Grammys, 11 ACMs), que presta su inquietante voz a esta brillante nueva interpretación de la canción.

“The calm evening sea”, escrita por Zucchero Fornaciari, Gian Pietro Felisatti y Gloria Nuti, no solo dio título al álbum de debut de Bocelli en 1994, sino que fue la canción con la que ganó el Festival de Sanremo ese mismo año, dando el pistoletazo de salida a su carrera en Italia hace tres décadas.

El mundialmente conocido y querido tenor italiano Andrea Bocelli presenta su impresionante colección de duetos con Ed Sheeran, Céline Dion, Sarah Brightman, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Bono, Luciano Pavarotti y muchos más, junto con nuevas colaboraciones con superestrellas, recién grabadas para este álbum especial.

Además de Chris Stapleton, Bocelli está acompañado por Shania Twain, Gwen Stefani, Marc Anthony, Matteo Bocelli & Hans Zimmer, KAROL G, Sofia Carson, Elisa, entre otros.

Una vez preguntado sobre cómo era hacer dúos con talentos de renombre, Andrea Bocelli explica: "Mezclar las voces, mezclar las vibraciones, es para mí una experiencia muy excitante, sensual y espiritual al mismo tiempo. Entre las dos voces que cantan a dúo se establece algo íntimo y profundo. Los cantantes estamos en constante búsqueda de colegas capaces de dar vida a esta alquimia".

Este año presentará dos filmes sobre su vida: una película concierto llamada 'ANDREA BOCELLI 30: THE CELEBRATION', que fue grabada en sus conciertos de Toscana repletos de estrellas a principios de este año, y un documental llamado Andrea Bocelli: Because I Believe, siguiendo su viaje desde un humilde cantante de piano-bar hasta ser la estrella que hoy es.

