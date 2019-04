André Castañeda no descartó demandar por difamación a empresario Faruk Guillén

En la última edición de 'El valor de la verdad', el empresario Faruk Guillén culpó al modelo André Castañeda de haber armado el escándalo en torno a la fiesta de Asia organizada por ex chicos reality como Nicola Porcella.

Tras conocer las declaraciones de Guillén, Castañeda no descartó iniciar una demanda por difamación al empresario. "Mi abogado me ha dicho que hay muchos argumentos para interponerle una querella por difamación, por insinuar que armé todo", señaló a Trome.

El modelo peruano hizo hincapié en que Faruk Guillén incurre en mentiras tras grave denuncia de la argentina Poly Ávila, la MissTrujillo Claudia Meza, y la odelo Daniela Arroyo. Recordemos que las figuras del espectáculo revelaron haber sido dopadas sin su consentimiento.

En otro momento, el también ex chico reality aseguró que no está dispuesto a complicar su vida con la denuncia que entabló su ex pareja Poly Ávila a los organizadores de dicha reunión. "Qué gano con esto, nada. Solo insistí con que 'Poly' haga la denuncia porque un delito se denuncia y punto", expresó.

Recordemos que tanto el empresario Faruk Guillén como Nicola Porcela negaron haber drogado a las denunciantes.



