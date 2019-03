André Castañeda arremete contra Nicola Porcella: "Esto no se quedará así"

André Castañeda , en conversación con el diario Trome, reveló que Poly Ávila demandará a Nicola Porcella por insinuar que ella es consumidora de drogas.

Asimismo, el ex combatiente resaltó que no está informado sobre la supuesta denuncia de Porcella contra él y Magaly Medina.

"No me ha llegado nada, ni los saludos me han llegado. No tiene ni pies ni cabeza, porque jamás lo he difamado a él ni a nadie. Jamás me dirigí a Nicola, más bien él debería estar preocupado, porque sí difamó e insinuó que ‘Poly’ era consumidora y dijo que había más chats donde ella pide droga", aseveró.



Al ser preguntado si Poly Ávila tiene pensado denunciar a Porcella, Castañeda dijo lo siguiente: "Claro. Todo a su debido tiempo, los abogados se van a encargar de ese tema, pero definitivamente esto no se quedará así. Una persona (Nicola) sale a decir que va a demandar porque lo difamaron, sin embargo, él lo está haciendo directamente. Eso no se puede quedar así".

