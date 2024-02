Hace unos días, Carolina Braedt dejó en shock a sus seguidores al confirmar el fin de su romance con el modelo francés Anders Partouche, con quien inició un romance a finales de 2023, luego de su mediático divorcio con Bruno Vega, y con quien ya tenía planes de matrimonio.

Aunque no dio detalles sobre las causas de su ruptura, todos especularon que existía una infidelidad de por medio. No obstante, el extranjero rompió su silencio para defenderse y aclarar que no engañó a la empresaria peruana.

Ante los duros cuestionamientos, Partouche usó sus redes sociales para calificar a su expareja peruana como una “persona inestable” y asegura que él es el único perjudicado con toda esta situación.

“Después de un año de relación, amor, trabajo, apoyo y viajes. Ella decidió romper las cosas de la manera más desagradable posible, romper nuestros proyectos, empacar todas mis pertenencias y dejarlas en la puerta, no contestar la puerta ni el teléfono y me bloqueó en todas partes. Es la forma más irrespetuosa de manejar una ruptura después de todo lo que he hecho por ella. Tomó todo y me dejó en la calle. ¿Todo esto porque estuvimos distanciados durante los últimos meses? Dos semanas donde ella estuvo en Perú y Brasil, mientras yo trabajaba 15 horas al día en nuestro proyecto”, escribió el francés.

Aunque reconoció que tenían problemas en su relación, Partouche dejó en claro que no había ninguna situación de gravedad por lo que quedó sorprendido ante la radical decisión de Carolina Braedt.

"Sí, hemos hablado y la razón es que estábamos peleando por cuestiones de comportamiento y sí, nos estábamos distanciando durante las últimas 2 semanas mientras ella estaba fuera, pero nada que no pudiéramos arreglar y nada que merezca el trato que recibí después", puntualizó.





Carolina Braedt se comprometió con empresario francés en inédita pedida de mano.





¿El ‘Morsi’ le sacó cachita a Carolina Braedt?

Mientras tanto, Bruno Vega, conocido popularmente como el ‘Morsi’, dejó una curiosa publicación en su Instagram.

“¡Bonitas semanas! Dándolo todo cada día con mucho esfuerzo y disfrutando el camino!”, escribió, junto a siete fotos en las que se le ve muy feliz.





