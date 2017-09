Anahí, la ex cantante del grupo RBD, fue blanco de todo tipo de críticas por un video que compartió en redes sociales donde aseguraba que está totalmente comprometida con las víctimas que dejó el sismo de 8.2 grados en el estado de Chiapas, México.

Las críticas comenzaron cuando la Primera Dama de Chiapas, esposa de Manuel Velasco, gobernador de ese Estado, indicó que no estaba tan arreglada como de costumbre, pero que eso era lo de menos, ya que solo quería ayudar a los damnificados.

“Muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea y no me importa nada. Lo que me importa es ayudar a la gente. Yo sé que ustedes quieren que cante, haciendo conciertos y estando cerca de ustedes. Pero de verdad, eso ahorita no importa”, comentó la actriz, quien respondió a los mensajes negativos y pidió perdón en su cuenta de Facebook.

Le tocó aclarar: "No quiero seguir sin antes decir lo que acabo de decir en Twitter y decirlo de mi propia voz: una disculpa a quienes se hayan sentido ofendidos por mi comentario en el video de hace unos días, a veces yo me engancho y veo los comentarios que me escriben y no medí las consecuencias y definitivamente estuvo mal, les pido perdón. Yo estoy aquí para ayudar y no para hablar de ninguna otra tontería. De todo corazón, perdón, pero aquí estamos haciendo lo que realmente me toca”. La mexicana lloró y en varias ocasiones se quebró por los ofensivos comentarios.

Y agregó: “Yo también les pido una disculpa porque en uno de los recorridos con mi esposo lloré, pero sí les quiero decir que ante todo soy un ser humano y yo no soy gobernadora ni tengo experiencia en este tipo de cosas y me ganó el sentimiento”.