Anahí de Cárdenas asustó a sus seguidores cuando contó que se había fracturado el talón debido a un accidente. Sin embargo, la actriz decidió compartir un mensaje positivo con sus fans tras la lesión de un pie al intentar bajar una montaña.

“¡Hagas lo que hagas, siempre pisa fuerte! No tan fuerte como para romperte el talón como yo, pero ya saben a lo que me refiero”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Anahí de Cárdenas pidió a sus seguidores que siempre den un “salto de fe hacia lo desconocido”.

“Piensa bien, pisa bien y salta. Pero con decisión. Nunca a medias. Yo sé que el miedo a equivocarnos o a fallar es grande, pero nunca vas a saber si no lo intentas, ¿no? Como diría mi madre: no hay peor gestión que la que no se hace. Así que #doit #lánzate #elmiedoesunbuenindicador nada se consigue en nuestra zona de comfort”, culminó.

Anahí de Cárdenas se fracturó el pie, precisamente en el hueso que forma el talón: “Tengo una fractura avulsiva del calcáneo. Bacán. Tengo que hacerme una resonancia a ver si ligamentos y esas cosas andan bien. Así que estaré fuera de movimiento por lo menos un ratito”.

La actriz concluyó que el “universo tiene formas bastante claras para decir las cosas. Demasiado muy pronto trae consecuencias. Anda despacio, Anahí. Nadie te esta apurando. No estas en una carrera”.

