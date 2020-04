Espectáculos







Anahí de Cárdenas sorprende a sus seguidores al cantar el tema ‘Me enamoré de ti’ del Grupo 5 [VIDEO] “Me enamoré de ti y ¿Qué? Me enloqueció tu piel y ¿Qué? Me arrodille a tu amor imposible, me enamoré de ti y ¿Qué? Yo me enfermé de amor y ¿Qué?”, fue un poco de lo cantó del tema Anahí de Cárdenas.