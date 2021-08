Anahí de Cárdenas compartió un extenso mensaje sobre donde comentó sobre el proceso que tuvo que pasar durante su tratamiento contra el cáncer de mama. La exconcursante del programa ‘Reinas del Show’ también envió una reflexión a los pacientes oncológicos.

“Así como muchas otras personas me traté, me operé, pasé por quimioterapias y ahora estoy en un tratamiento hormonal”, se lee en el mensaje de la actriz. “Una nunca se acostumbra al dolor, ni al hecho de tener una lubricación de una mujer de 70 años. Nunca te acostumbras a los cambios de humor productos de la inhibición de hormonas. No es fácil verte en el espejo con el cuerpo mutilado. Es una lucha de todos los días”, se puede leer en el post de la artista.

Anahí también quiso dar un mensaje de reflexión para sus seguidores y aseguró que el cáncer le cambió la vida “para bien y para mal” porque le dio “muchas cosas, como el aprender a ser mas agradecida con la vida, apreciar a mis seres queridos, encontrar la felicidad en los detalles y gratitud por todos los días que estoy en esta tierra”.

“Lamentablemente también me dejo cosas malas. Cosas que trato de no mirar, trato de olvidar, de pasar por alto porque : estoy viva y debería de estar agradecida”, resaltó.

