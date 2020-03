Sigue en su lucha contra el cáncer de mama. La actriz nacional Anahí de Cárdenas contó que se siente “nuevamente perdida” por las quimioterapias a las que se someterá, ya que no serán cuatro como esta previsto desde un inicio, sino aumentaron a doce.

“Esta semana no ha sido la más maravillosa. Me cambiaron mi protocolo de quimoterapias. En ves de 4 serán 12. Doce más suaves en vez de 4 fuertes. Me descuadró. Me descompaginó. Yo que soy tan cuadriculada para muchas cosas, sobre todo del trabajo y que todo lo tengo planeado al milímetro. Me cambiaron mi esquema, me quitaron el piso, me sentí perdida nuevamente”, dijo la artista mediante su cuenta de Instagram.

Además, Anahí sostuvo que el doctor le hizo reflexionar en torno a su enfermedad.

“El doctor me dijo: ‘¿quieres saber qué más debes aprender de esta enfermedad? La flexibilidad’. Y razón no le falta. Confiar en que si las cosas cosas son de cierta manera o variaron, es lo mejor para ti”, concluyó.

