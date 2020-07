Anahí de Cárdenas compartió con sus fanáticos la buena noticia de que su cabello empezó a crecerle tras haber culminado sus quimioterapias.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de “No me digas solterona” compartió con sus miles de seguidores dos fotografías donde mostró cómo luce su cabellera en la actualidad. Además, acompañó las imágenes con un mensaje en el que reflexionó sobre la importancia de aceptarse uno mismo.

“Y así como si nada, de un día otro, me empezó a salir pelo. No está de más decir, que hubo un momento en el que pensé que no volvería a salirme de nuevo. No voy a mentir, me dio miedo. Me dio miedo la mirada ajena. Me dio miedo que mi pareja ya no me quiera igual, que la gente me tenga lastima. Todas esas cosas se te pasan por la mente, y la mente es poderosa. Hay que saber frenar esos pensamientos que nos invaden, mirarnos al espejo y poder decir: yo te acepto, yo te amo y así estás perfecta”, se lee en las primeras líneas de su mensaje.

Anahí enfatizó que la aceptación y “el amor no vienen de afuera, vienen de uno mismo. Y es lo más difícil de hacer. Aceptarse en momentos de crisis”.

Finalmente, la artista peruana confesó que luego de mirarse al espejo decidió amarse más a sí misma.

“Hoy me miré al espejo, con mi cabeza con huecos de pelo y sin cejas, ni pestañas y me dije: te quiero. Eres hermosa sin pelo, sin pestañas ni cejas, son accesorios nada más y aún sin accesorios, te quiero. Te invito a mirarte en el espejo y decirte algo bonito, o a escribir 5 cosas que amas de ti. Hazlo. Verás que ayuda”, añadió.

