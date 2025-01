Anahí de Cárdenas emociona con tierno video revelando el género de su bebé

Al lado de sus perros y gatos, la actriz Anahí de Cárdenas emocionó a sus seguidores al compartir un video donde revela el genero del bebé que está esperando.

El clip de inmediato se hizo viral.

Anahí aparece en la sala de su casa al lado de sus mascotas.

Se puede ver a los tiernos perritos corriendo hacia unos globos... Y la noticia llegó.

“Wibi (como llama de cariño a su bebé) is a…. BOY (es un niño). Explotando a mis hijos de 4 patas por una buena causa. Tita (su gata) casi sale volando”, escribió.

La artista contó que sería mamá el año pasado.

"Y la vida me elige y la elijo de vuelta. Una y mil veces. Pocas son las veces que me quedo sin palabras para expresar lo que siento, pero creo que después de todo lo que he vivido este es el milagro más grande. Te esperamos muy emocionados wibi. Nos has hecho a tu papá y a mí, las personas más felices y afortunadas del universo. Gracias, gracias, gracias".

