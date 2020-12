La actriz Anahí de Cárdenas se encuentra totalmente recuperada de la aguda infección intestinal que la aquejaba hace unos días y que la llevó a ser hospitalizada en una clínica local.

Así lo demostró la también cantante tras publicar una fotografía en su cuenta de Instagram donde se ve feliz disfrutando de la playa con un bikini y una bella sonrisa.

“¡De la clínica a la playa! No hay mejor manera de recuperarse de una gastroenterocolitis aguda #avalanchadiarreica que comiendo ceviche 🤣 #mentira #todohervido #mamanoteasustes #eschiste Sin humor no somos nada. Al mal tiempo buena cara”, escribió la actriz en su red social.

“‘Bellísima, muchas bendiciones’, ‘Que guapa’, ‘I love you flaca! ❤ ¡Brishaaaaa!’, ‘Disfruta la playita’, ‘Al mal tiempo buena playa’”, fueron algunos de los comentarios que generó la publicación, que en una hora alcanzó cerca de 15 mil ‘likes’.

El miércoles pasado la actriz estaba saliendo de Frecuencia Latina, donde fue la madrina del programa de Mathías Brivio ‘Más vale tarde’, cuando se sintió muy mal y se dirigió a una clínica. Allí le diagnosticaron infección intestinal y tuvo que ser hospitalizada.

“Y aquí estamos nuevamente. ¡No se preocupen es solo una diarrea en realidad es una aguda infección intestinal acompañada por una fiebre muy alta lo que me tiene presa acá en la clínica, pero tengo la fe de que me sueltan mañana crucen los dedos porque tengo un viaje de vacas planeado y pagado para el viernes! ¡Que la luz del universo cure mi cuerpo y sus buenas vibras también! No puedo agradecer lo suficiente por mi doctor H. Gómez que es el mejor oncólogo del mundo”, fue parte de lo que escribió esa oportunidad.

