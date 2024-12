Anahí de Cárdenas anuncia su embarazo: “El milagro más grande de mi vida”

Conmoviendo a sus seguidores y al mundo del espectáculo, la actriz y cantante peruana Anahí de Cárdenas compartió una emocionante noticia: está esperando a su primer bebé junto a su pareja, Elías Maya.

La revelación, hecha a través de sus redes sociales, fue acompañada por un mensaje lleno de gratitud y felicidad. Anahí, quien en el pasado enfrentó con valentía su lucha contra el cáncer, describió este nuevo capítulo como “el milagro más grande” que ha vivido:

"Y la vida me elige y la elijo de vuelta. Una y mil veces. Pocas son las veces que me quedo sin palabras para expresar lo que siento, pero creo que después de todo lo que he vivido este es el milagro más grande. Te esperamos muy emocionados wibi. Nos has hecho a tu papá y a mí, las personas más felices y afortunadas del universo. Gracias, gracias, gracias."

La publicación, que incluye una tierna fotografía de la ecografía, alcanzó miles de ‘me gusta’ y comentarios en cuestión de minutos. Fans, amigos y colegas se unieron para felicitar a la actriz, destacando su fortaleza y el amor que ella y su pareja irradian.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO