Edison Flores se encuentra ahora en el ojo de la tormenta luego que una cuenta de Instagram filtre una supuesta conversación entre el jugador y una seguidora que daría a entender que vienen entablando más que una amistad.

Ante esta situación, en la misma red social, Ana Siucho, su esposa, publicó una historia que inicia con la frase: “A mí me puedes destrozar mil veces, pero yo nunca te voy a hacer lo mismo. No lastimo a quien me lastimó, no me rebajo al mismo nivel. Solo me alejo y me vuelvo indiferente”.

Y si bien ninguno de los dos personajes se ha pronunciado al respecto de estos supuestos chats, el volante de la selección peruana habría apuntado a quienes dudan de él con una historia en la que se ve su foto y que va acompañada de una parte de la canción ‘Fe’, del artista Sech.

“Un phillie prendí, tu gata cree en mí (yeah). Si jodes mucho te dejo los peines empty’Toy en el bloque, to’ vesti’o de Fendi (Fendi)Les saco el dedo a los que no tuvieron fé en mí (brr)”, reza el fragmento que utilizó el ‘Orejas’ para defenderse de quienes ponen en tela de juizo su supuesto accionar.

Edison Flores en Instagram luego de escándalo por chats. (Instagram)

La cuenta responsable de la difusión de estas supuestas conversaciones es Tecontamostodito, la misma que reveló las conversaciones de Andrés Wiese al programa de Magaly Medina.

En tanto, la página en Instagram responsable de difundir el chat privado de Edison Flores precisó que el video mostrado solo es un adelanto, y que no se debe “tergiversar” su contenido mientras no se conozca en su totalidad.

“La otra parte de la conversación completa será publicada más tarde. Por favor no tergiversen la información, es una conversación conociéndose este año”, señala el mensaje que acompaña el video.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Rebeca Escribens se pronuncia sobre Andrés Wiese y Mayra Couto

TE PUEDE INTERESAR