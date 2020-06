¿Nuevo escándalo? Edison Flores sería la nueva víctima de la filtración de conversaciones en Instagram luego que en las últimas horas en las redes sociales una página de espectáculos compartiera un supuesto chat que el esposo de Ana Siucho mantiene con una desconocida.

La imagen que viene circulando muestra, aparentemente, al jugador del DC United dialogando con una mujer que no es su pareja, tratando al parecer de presentarse y entablar una amistad virtual desde enero pasado.

Chats de Flores.

La cuenta responsable de la difusión es Tecontamostodito, la misma que reveló las conversaciones de Andrés Wiese al programa de Magaly Medina.

En tanto, la página en Instagram responsable de difundir el chat privado de Edison Flores precisó que el video mostrado solo es un adelanto, y que no se debe “tergiversar” su contenido mientras no se conozca en su totalidad.

“La otra parte de la conversación completa será publicada más tarde. Por favor no tergiversen la información, es una conversación conociéndose este año”, señala el mensaje que acompaña el video.

EL MENSAJE DE ANA SIUCHO EN REDES

Por su parte, la joven Ana Siucho dejó en las últimas horas un mensaje en el que asegura que “no tomará venganza contra quien alguna vez le haya hecho daño”.

“A mi me puedes destrozar mil veces, pero yo nunca te voy a hacer lo mismo. No lastimo a quien me lastimó, no me rebajo al mismo nivel. Solo me alejo y me vuelvo indiferente”, comienza el post de Ana Siucho en una historia de Instagram.

Y continúa: “pero recuerda que todo vuelve en esta vida y todo lo malo que haces un día se te regresará”, aunque no queda claro para quién iba dirigido.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

REBECA ESCRIBENS SOBRE CASO ANDRÉS - WIESE - OJO