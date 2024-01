Ana Paula Consorte rompió su silencio y expresó su indignación a través de las redes sociales luego que Javier Lobatón afirmara en ‘Amor y Fuego’ que había contraído matrimonio con Paolo Guerrero.

A través de sus historias de Instagram, la modelo lanzó un fuerte mensaje negando que haya llegado al altar con el futbolista y aclaró cuál es su estado civil luego de dar a luz a su segundo hijo con el pelotero.

“Deja de difundir mentiras, estoy soltera y Paolo también. Nadie se casó acá”, escribió Ana Paula sobre una imagen de las declaraciones de Guerrero desmintiendo a Javier Lobatón.





PAOLO GUERRERO DESMIENTE BODA

Luego de trascender la información de su boda, Rodrigo González ‘Peluchín’, conductor del programa ‘Amor y Fuego’, informó que el mismo Paolo Guerrero desmentía la información propalada por Javier Lobatón.

“Él no entiende por qué desde hace tiempo este señor [Javier] Lobatón viene dando mensajes y que ni él ni nadie cercano a su familia lo ha nombrado vocero... Esto no es cierto y agradece mucho que desmienta este tipo de comentarios y que no crean absolutamente nada y que cuando él quiera hablar de su vida, cuando él tenga algo que decir, cuando él se quiera casar, que por lo pronto no se ha casado... No es verdad que Paolo Guerrero se haya casado”, refiere el conductor.





