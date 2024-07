Lo cuida como oro. Ana Paula Consorte arremetió ferozmente contra Brunella Horna , Richard Acuña y Guillermo ‘Chicho’ Salas tras sus últimas declaraciones que no dejaban bien parado a Paolo Guerrero . A la brasileña poco le importó desafiar a los directivos del club César Vallejo, calificándolos de “mentirosos” y “víctimas desentendidas”.

Concorte encaró a la conductora de ‘América Hoy’ por sus declaraciones en el programa. “Mujer, ¿vives con tu marido? ¿Tienes una conversación con él día a día? Al parecer no, por qué hablas tontería y media. Pregúntale bien a tu marido que él sabía”, empezó diciendo en su mensaje.

“Paolo le comunicó a RA que no jugaría más, le comunico al entrenador que no se sentía en condiciones para jugar, de que se haga el desentendido no es culpa de Paolo, pero él se lo comunicó el jueves y viernes al entrenador”, agregó

“(Ellos) le pidieron que vaya por lo menos acompañar al equipo y solo se fue porque tu marido se lo pidió, pero estaba clarísimo que no jugaría. Son mentirosos y ahora se hacen las víctimas desentendidas. Espero que ese punto esté aclarado, de consejo: conversar y asesorarte bien con tu marido antes de seguir hablando tanta pavada”, dijo la novia de Paolo Guerrero.

Por otro lado, reclamó a la esposa de Richard Acuña de no saber sobre las condiciones del contrato. “Si hubieses leído el contrato, sabrías que no hay cláusula de multa, pero no puedo esperar eso de una persona como tú”.

“Seguimos esperando los valores de tu querido sobre una supuesta afectación económica, más bien el recado es que no se moleste y cumpla con lo que se comprometió. Yo no me callaré por más que mi marido me lo pida, si sigues hablando sandeces, yo también seguiré contando todo”, mencionó.

“Mostraré todo si no te callas, que ellos arreglen, ya se pasaron de abusivos e injusto”, agregó.

La modelo aseguró que seguirá hablando hasta que Brunella Horna deje de comentar sobre la disputa en el ‘Depredador’ y el club César Vallejo. “Se han obsesionado con Paolo”, escribió.

Finalmente, la ‘Garota’ le aconsejó: “Quien quiere resolver las cosas, lo hace y no necesita de hacer show”.

