La pareja de Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte, fue interceptada por un reportero del programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’, quien le consultó sobre si había o no tenido cercanía con la conductora de ‘América Hoy’, Brunella Horna.

La brasileña aprovechó para descartar una amistad con la esposa de Richard Acuña: “(¿Ya conociste a Brunella, la esposa de Acuña?) No, con esa chica no (¿Para nada con ella?) Para nada (¿Te gustaría conocerla?) No, no muchas gracias, habla cosas que no son verdad”, respondió la madre de los dos últimos hijos de Guerrero.

Consorte cerró las puertas a cualquier posibilidad de verlas juntas al señalar que no le gustaría conocerla. Todo esto lo declaró visiblemente incómoda, pero sin dejar la sonrisa de lado.

La garota llegó al Perú luego de lograr solucionar sus diferencias con el futbolista peruano luego de que el pelotero aceptara jugar por el club César Vallejo, y arribaron juntos en Lima el pasado jueves 14 de marzo al aeropuerto Jorge Chávez.

¿Qué opina Brunella Horna?

La presentadora de espectáculos aclaró que sus únicas amigas, que están casadas con futbolistas, son Ivana Yturbe y Pamela López.

Reiteró que no le importa tener más amigas en referencia a Consorte, quien llegó al Perú hace unos días para acompañar a Paolo durante su temporada en el Club César Vallejo de Trujillo.

