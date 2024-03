Ni cerca ni lejos. Ana Paula Consorte sigue dando que hablar en los medios peruanos, pero esta vez por haber dado ‘like’ a un comentario de una seguidora en contra de la esposa de Richard Acuña, Brunella Horna .

Durante la emisión de ‘América Hoy’, Brunella aseguró no es amiga de las esposas de los futbolistas y no le afecta que Ana Paula apoye un comentario negativo en su contra.

Incluso, aseguró que a diferencia de la brasileña, ella sí se lleva muy bien con doña Peta, madre de Paolo Guerrero. “Soy bien política, ustedes saben, soy bien relajada, no me gusta entrar en problemas. Luego estuve conversando con doña Peta, es un amor, súper dulce, una linda. Lo que pasa es que doña Peta está en Lima”, dijo Horna.

En ese momento, Edson Dávila le preguntó si invitaría a Ana Paula al bautizo de Alessio a lo que Brunella expresó: “Por qué la invitaría si no somos amigas”.

“La verdad que cualquier cosa que diga se va a mal interpretar. Solo quiero que todo el mundo se lleve bien por el bien del equipo. Solo quiero que Paolo meta goles, lo demás, no me interesa. Tiene que rendir bien por el equipo porque le están pagando súper bien. Es lo único que me interesa”, agregó.

Por otro lado, Janet Barboza calificó de “desubicada” a Ana Paula por apoyar comentario en contra de la ‘Rubia’.

Finalmente, la esposa de Richard Acuña aclaró que sus únicas amigas, que están casadas con futbolistas, son Ivana Yturbe y Pamela López.

Asimismo, reiteró que no le importa tener más amigas en referencia a Consorte, quien llegó al Perú hace unos días para acompañar a Paolo durante su temporada en el Club César Vallejo de Trujillo.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO