No solo Paolo Guerrero sigue dando de qué hablar en los medios peruanos por su negativa de ingresar a jugar por su equipo en el partido que perdió contra Alianza Lima, su novia Ana Paula Consorte también mandó indirecta en sus redes sociales. A la brasileña no le habría gustado que minimicen la carrera del ‘Depredador’ y no dudó en contestar a sus detractores.

Luego de las críticas de Magaly Medina en su programa, Ana Paula Consorte no dudó en tomar las redes sociales para defender a su amado Paolo Guerrero. En su cuenta canal de WhatsApp, la modelo brasileña posteó unas palabras tajantes dirigidas a Magaly Medina.

“Señora, así no, no te pases. Qué locura. Qué bruta, profesor, póngale cero”, escribió reflejando su indignación y desacuerdo con las palabras de la comunicadora.





Pero esto no fue todo. Ana Paula Consorte también decidió recordarles a los detractores, incluyendo a Medina, los logros recientes del ‘Depredador’. Junto a una fotografía de Paolo Guerrero sosteniendo el trofeo de la Copa Sudamericana 2023, escribió: “Refrescando la memoria, qué sueño poder vivir siempre en el anonimato así”.





La defensa de Consorte llega en un momento crucial para Paolo Guerrero, quien con 40 años se encuentra en la última etapa de su carrera futbolística. Mientras algunos sectores cuestionan su comportamiento en el Club César Vallejo, otros, como su pareja, destacan sus méritos en el campo de juego.





¿Qué dijo Magaly Medina sobre Paolo Guerrero?

En su programa, Magaly Medina compartió imágenes del incómodo momento protagonizado por Paolo Guerrero y Guillermo Salas. “Se está portando como un niñito malcriado y berrinchudo; ningún país se merece esto”, comentó la conductora, quien no dudó en recordarle al deportista que el club poeta apostó por él cuando otros no lo hicieron.

“Paolo debería agradecerle a César Vallejo que lo haya rescatado del anonimato cuando ningún equipo quería fichar por él, cuando estaba próximo a cumplir 40 años, ya era un jugador dañado físicamente, en su etapa final, que debió retirarse con ciertos honores, con dignidad. Pero esto hace que su retiro del fútbol peruano se recuerde como un hecho bastante desagradable, no está cuidado su imagen. Qué patético”, expresó la presentadora en ‘Magaly TV La Firme’.

