Luego de que los rumores de su embarazo se incrementaran en las últimas semanas por su pronunciada barriguita sobre los escenarios, la cantante Ana Lucia Urbina rompió su silencio y conmocionó a sus seguidores al anunciar que perdió a su bebé, fruto de su relación con el dueño de la orquesta ‘Corazón Serrano’, Edwin Guerrero.

La vocalista de la agrupación de cumbia emitió un comunicado explicando que vive uno de los momentos más dolorosos de su vida. Asimismo, agradeció las muestras de solidaridad que ha recibido por parte de sus allegados.

“En primer lugar, para saludarlos muy cordialmente y agradecer las muestras de preocupación y afecto que he recibido de las personas que me aprecian tanto como persona y como artista. Asimismo, confirmar que efectivamente estuve embarazada y con el corazón profundamente entristecido les comunico la dolorosa pérdida de mi bebé”, se lee en el pronunciamiento de la cantante.

“Atravesar este duelo ha sido una de las experiencias más desgarradoras que he tenido que afrontar. La felicidad que emanaba de mí al pensar en la llegada de este ser tan anhelado se ha tornado en un profundo vacío que me cuesta mucho llenar. Les agradezco infinitamente todas las muestras de cariño, oraciones y buenos deseos que he recibido de muchos de ustedes. Sus palabras de aliento y acompañamiento han sido un gran consuelo en estos días tan abrumadores”, añadió la artista.

En otro momento, Ana Lucía Urbina pidió a los medios compresión y es que no volverá a hablar de este tema. Finalmente dijo que se alejará de los escenarios mientras espera que respeten el duelo que vive con Edwin Guerrero.

“En este momento, les pido encarecidamente que respeten la privacidad de Edwin y mía, y el espacio que necesitamos para sanar y procesar este duelo. Esta será la única declaración que haré al respecto, pues prefiero tomar el tiempo necesario para reponernos de este doloroso episodio rodeado del amor de nuestros seres queridos más cercanos. Les envió a todos un abrazo lleno de gratitud y les agradezco nuevamente por sus muestras de solidaridad”, finalizó la intérprete.









¿Habían terminado su romance?

La historia de amor de Ana Lucía Urbina y Edwin Guerrero se inició en el 2017 en medio de críticas por la diferencia de edad entre ambos artistas.

Pese a que parecía que su relación iba en serio, ambos decidieron terminar su romance en el 2021 asegurando que el cariño y respeto continuaba de por medio.

“Para los que me preguntan, terminé mi relación hace varias semanas. Estoy feliz, con esa persona nos tenemos mucho cariño, nos respetamos y somos compañeros de trabajo”, escribió en su cuenta de Instagram la intérprete nacional en aquella oportunidad.

Desde entonces, no se sabía que la pareja se había dado una nueva oportunidad en el amor y es que ella aseguró hace tres meses que eran compañeros de trabajo.

“Pienso que por algo pasan las cosas. Terminamos hace dos años y tratamos de llevar bien el tema del trabajo. Al inicio si incomodaba un poco, (había) tristeza, quizá celos por parte de los dos. Pero ahora tratamos de llevarnos bien por el trabajo. Gracias a Dios, su familia me quiere mucho y él también. Igual se preocupa, me dice que aporto bastante (en Corazón Serrano). Él es lo máximo, es un buen jefe y director, los músicos lo quieren mucho. Se preocupa mucho por sus trabajadores. Siempre le voy a tener bastante cariño”, declaró en una radio local.

Cabe señalar que Edwin Guerrero no se ha pronunciado hasta el momento sobre la pérdida de su bebé.





