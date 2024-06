Ha pasado más de dos años desde que Amy Gutiérrez reveló que era pansexual, es decir, que se sentía atraída por otros individuos sin importar su sexo o género. Lejos de sentirse aliviada con sus confesiones públicas, la cantante se vio afectada porque perdió trabajos por su orientación sexual.

En una reciente entrevista para el podcast de Angie Palomino, la salsera contó que luego de sus revelaciones, su carrera como solista se vio opacada y varias personas le dieron la espalda.

“Es un tema que toqué hace tiempo, revolucionó toda mi vida de alguna forma. Lo puedo decir ahora, me quitó oportunidades de trabajo y de muchas cosas por salir a hablar de algo que es mío, mi identidad”, dijo al inicio Amy Gutiérrez.

Tras ello, la artista peruana lamentó que la sociedad aún condene a las personas por su orientación sexual.

“Me dio mucha tristeza, qué pena al ver que yo me animé a decir realmente algo que siempre he sentido de muy pequeña, siempre me he sentido así, y me empiecen a ver como rara o como alguien no cuerda o que no tengo personalidad”, agregó.









¿Qué reveló Amy Gutiérrez?





En una entrevista para el programa de YouTube “Preguntas que arden”, conducido por el actor Christopher Gianotti, Amy Gutiérrez habló abiertamente sobre su orientación sexual.

“¿Te has besado alguna vez con una mujer?”, preguntó Christopher. La salsera contestó que sí y explicó que lo hizo mientras jugaba la botella borracha con un grupo de amigos.

En otro momento de la conversación, la intérprete de “Alguien” confesó que en más de una ocasión se ha sentido atraída por la belleza de una mujer, pero no se considera bisexual, pues indicó que más allá del género, ella se fija en la personalidad de la gente.

“Yo me he sentido atraída por la belleza de alguna mujer y he dicho ‘es guapa’. (…) Yo no te puedo decir que soy bisexual, pero tampoco puedo decir que soy de un solo género. Yo siento que soy de las personas que son como pansexuales. No me fijo nunca en el físico. (…) Por ahora, solo he tenido relación con hombres; sin embargo, me encanta la personalidad”, comentó la cantante en aquella oportunidad.





¿Qué es pansexual?





Según la organización GLAAD (Alianza de Gays y Lesbianas contra la difamación), la pansexualidad se define como “la atracción romántica, emocional o sexual hacia personas de todos los géneros y orientaciones sexuales”. Esto significa que las personas pansexuales no se sienten limitadas por el género binario (hombre/mujer) y pueden sentirse atraídas por individuos que se identifican como hombres, mujeres, transgénero, intersexuales, género no binario y otros.





