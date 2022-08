En la emisión del lunes 15 de agosto de “En boca de todos”, Amy Gutiérrez pasó un incómodo momento luego que cuando se presentaba en cámaras se evidenciara que su pantalón blanco se manchó debido a que su periodo menstrual llegó sin que ella se percatara.

El suceso fue muy comentado en las redes sociales, por ello, la intérprete de “Alguien” decidió pronunciarse y compartió un mensaje en el que dejó en claro que el incidente que vivió fue causado por algo totalmente “natural” en las mujeres.

“Muchos están hablando de lo que me pasó hoy en el programa... Sí, me vino la regla y no estaba preparada. Estoy sorprendida con los comentarios que he venido encontrando. Algunos con vergüenza, otros juzgando, pero muchos más entendiéndome, ¿y saben por qué? Porque es NORMAL, a todas nos pasa. Nadie está libre de un accidente”, escribió en Instagram junto al hashtag #NormalicemosLaRegla.

Tras su publicación, la salsera de 23 años recibió el apoyo no solo de sus seguidores, sino también de diversos artistas como Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia, Andrea Llosa y más artistas.

“Más normal que volver con tu ex. A seguir con todo, mujercita linda”, indicó Daniela Darcourt. Yahaira Plasencia no se quedó atrás y escribió “Mi peque hermosa. A todas nos ha pasado, y claro que es normal. Que nada opaque tu luz. Te mando muchos besos y éxitos”.

“¡Así se hace! #NormalicemosLaRegla”, escribió la actriz Anahí de Cárdenas. “Poderosa y maravillosa. Nos pasa a todas. #NormalicemosLaRegla”, comentó Maricarmen Marín. “Hermosa, como bien dices, a todas nos pasa y no pasa nada. Te quiero siempre. #NormalicemosLaRegla”, apuntó por su parte Rossana Férnandez Maldonado.

VIDEO RECOMENDADO

Tilsa Lozano critica a Yahaira Plasencia por cantar con playback en El Artista del Año

Tilsa Lozano critica a Yahaira Plasencia por cantar con playback en El Artista del Año