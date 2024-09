Jesús Alzamora mandó a Paco Bazán a recuperar a su familia y días después es AMPAYADO

Líbrame de las aguas mansas, que de las bravas me libro yo. Esta frase ha cobrado relevancia tras la presunta infidelidad de Jesús Alzamora a su esposa. Los usuarios han comenzado a recordarle al youtuber el consejo que le dio a Paco Bazán sobre la situación que enfrenta con la madre de sus hijos, de quien está separado.

Jesús Alzamora besa APASIONADAMENTE a misteriosa mujer en Colombia

Como se recuerda, el esposo de María Paz Gonzales-Vigil fue captado besando a una mujer misteriosa en Colombia. Esto ocurrió después de que la influencer defendiera a su esposo de los ataques del periodista deportivo.

En ese momento, Alzamora lo llamó “odiador de niños”. Además, cuestionó que se haya metido con su vida familiar, pues los accesorios que usa tanto en el cuello como en la muñeca tienen un significado especial. Según indicó el actor, Paco Bazán sabía, porque se lo dijo en una ocasión cuando se coincidieron en la Teletón.

“Él es un odiador de niños, es una persona que cae tan bajo que se tiene que meter con la familia. Es un tipo que está visto como un bufón. Una especie de ameba parlante, como un maniquí, sin ningún tipo de idea. Él piensa que todo es insultar, gritar, confundir a la gente, difamar, meterse con la familia que es lo más grave”, indicó.

Esto provocó que María Paz Gonzales-Vigil llorara en vivo debido a los comentarios de Paco Bazán.

Incluso, el popular 'Maguito' se dirigió a Bazán y le envió un certero dardo sobre su vida personal. “Yo aprovecharía para decirte Francisquito Bazán, por qué en lugar de concentrar esa energía en odiar a la familia, a los hijos de la gente, a las personas en general, no te concentras en recuperar lo que has perdido. Tú sabes qué es, concéntrate en recuperar lo que has perdido, anda por ahí”, sentenció.

Estas palabras corresponderían a la situación que enfrenta el conductor de ATV con la madre de sus hijos, de quien está separado. En más de una ocasión, el exfutbolista ha expresado su deseo de recuperar a su familia, es por ello que no se involucra con otra persona y se mantiene en castidad.

Ahora, las personas no han desaprovechado la oportunidad para recordarle a Alzamora las palabras que utilizó al dirigirse a Paco Bazán.

