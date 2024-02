Christian Domínguez romperá su silencio por primera vez desde que fue ‘ampayado’ por las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ siendo presuntamente infiel a Pamela Franco con una joven llamada Mary Moncada.

Aunque su presencia en el estreno de ‘América Hoy’ estaba en duda debido a este nuevo escándalo amoroso, el cantante de cumbia ofrecerá una extensa entrevista en el magazine este lunes 5 de febrero donde confesará todo sobre su infidelidad.

Ethel Pozo y Janet Barboza serán las encargadas de entrevistar al líder de La Gran Orquesta Internacional y estas son algunas de las preguntas que pondrá en aprieto al cantante de cumbia.

“¿Te reconoces como la persona que estaba en la camioneta blanca con esta joven Mary Moncada?”, “¿No te has ido de la casa, estás todavía viviendo con Pamela?”, “¿Es la única Mary Moncada, ¿es la única mujer, no van a salir más?”, “¿sientes que has tocado fondo en esta ocasión?”, “Se dice entonces lo que tanto hablamos en el programa. Gallina que come huevo, aunque le quemen el pico”, son algunas de las preguntas de las conductoras de ‘América Hoy’.

Hasta el momento se desconoce si Christian Domínguez estará en 'América Hoy' como invitado o como trabajador, ya que se especulaba que iba a quedar fuera del magazine debido a su lío amoroso, al igual que pasó con Melissa Paredes cuando fue 'ampayada' con Anthony Aranda.









