Se confiesa. Karina Jordán comentó detalles no conocidos sobre su vida personal y la relación a distancia que tiene con su esposo Diego Seyfarth, con el que se casó el año pasado, pero que vive en Alemania.

“Ya llevamos un año así. Al inicio, fue difícil, porque a mí no se me permitía estar en Alemania más de tres meses. No tenía la visa, tenía que sacar los papeles y aprender el idioma, pero ya me acostumbré. Sí, se puede yendo y viniendo”, confesó Karina en una entrevista con motivo del estreno de su unipersonal “Relatos (In) conexos”.

Sin embargo, la actriz se sinceró y dijo que al inicio le fue muy difícil de sobrellevar, pues Jordán se muestra muy enamorada de su pareja en sus redes sociales. Jordán recurre a viajar constantemente para poder ver a su esposo, pero no puede quedarse a vivir con él por el momento.

Por otro lado, Karina señaló que mientras esté en Alemania, se planteó como propósito dar clases de actuación a toda la comunidad latina en Europa. Por ello, quiere lograr ejercer su carrera allá si es que las cosas resultan bien.

VIDEO RECOMENDADO