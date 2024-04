Las declaraciones de Milett Figueroa en el programa ‘Mande quien mande’ continúan causando reacciones, y Yanina Latorre, amiga de Marcelo Tinelli, aprovechó para volver a lanzar fuertes críticas contra la modelo peruana por cuestionar la labor de la prensa argentina.

La panelista de ‘LAM’ (anteriormente Los Ángeles de la Mañana) tachó a la actriz nacional de ‘exagerada’ y le recordó que su nombre se ha hecho mediático de forma internacional solo porque ellos la mencionan en su programa de espectáculos.

“Ay bueno, qué exagerada. Ni que fuera un tema de Estado una crisis o una separación”, sostuvo la conductora, defendiendo así su labor como periodista de espectáculos.

“No soy enemiga, solo conté una información porque es mi laburo. Yo me enteré que están separados, no sé por qué se hacen tanto problema, solo lo desmentirían los dos y se los vería más felices. No dije que ella es chorra, o que él es chorro”, complementó la conductora argentina.









Milett niega ruptura con Tinelli:

La modelo y actriz peruana Milett Figueroa ha decidido poner fin a las especulaciones en torno a su relación con el presentador argentino Marcelo Tinelli en una entrevista exclusiva con el programa de televisión ‘Mande Quien Mande’.

Figueroa fue tajante al asegurar que su relación con Marcelo Tinelli es sólida y que los rumores de una ruptura carecen de fundamento.”No necesitamos estar todo el tiempo juntos para estar bien en una relación”.

Cuando se le preguntó por qué Tinelli no se ha pronunciado públicamente sobre los rumores o ataques hacia ella, Milett explicó que él ya ha aclarado la situación anteriormente. “Él ya aclaró en una nota completa, donde dijo que ‘no entiende por qué están sacando cosas del pasado y que él me ama’. Me da mi lugar; si no, no estaría con él”, señaló la modelo.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO: