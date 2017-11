Este domingo 19 de noviembre, se viene realizando la ceremonia de los American Music Awards (AMA) 2017. El evento reúne a los exponentes más populares de la industria musical.

Los nominados se basan en los registros de ventas de álbumes y canciones digitales, emisiones de radio y en "streaming" medidos por la publicación Billboard y sus socios Nielsen Music y Next Big Sound.

Entre los artistas más destacados están: Bruno Mars, quien lidera las postulaciones con ocho nominaciones, mientras que Luis Fonsi y Daddy Yankee competirán por cuatro premios.

Esta es la lista de nominados en las principales categorías:

Artista del año

Bruno Mars

The Chainsmokers

Drake

Kendrick Lamar

Ed Sheeran



Artista nuevo del año

Niall Horan

James Arthur

Julia Michaels

Post Malone

Rae Sremmurd



Colaboración del año

The Chainsmokers feat. Halsey - "Closer"

Luis Fonsi and Daddy Yankee feat. Justin Bieber - "Despacito"

DJ Khaled feat. Quavo, Chance The Rapper, Justin Bieber, and Lil Wayne - "I'm The One"

Maroon 5 feat. Kendrick Lamar - "Don't Wanna Know"

The Weeknd feat. Daft Punk - "Starboy"



Gira del año

Garth Brooks

U2

Coldplay



Video del año

Bruno Mars - "That's What I Like"

Luis Fonsi feat. Daddy Yankee - "Despacito"

Ed Sheeran - "Shape of You"



Mejor artista masculino Pop/ Rock

​Bruno Mars

Ed Sheeran

Drake



Mejor artista femenina Pop/ Rock

Alessia Cara

Lady Gaga

Rihanna



Mejor dueto o grupo

The Chainsmokers

Coldplay

Imagine Dragons



Mejor disco Pop/Rock

Bruno Mars — 24K Magic

Drake — More Life

The Weekend — Starboy



Mejor canción Pop/ Rock

Closer” — The Chainsmokers featuring Halsey

“Despacito” — Louis Fonsi and Daddy Yankee featuring Justin Bieber

“Shape of You” — Ed Sheeran



Mejor artista de rap/ Hip Hop

Drake

Kendrick Lamar

Migos



Mejor disco de Rap/Hip-Hop

Drake — More Life

Kendrick Lamar — DAMN.

Migos — Culture



Mejor artista latino

Daddy Yankee

Luis Fonsi

Shakira