Amaia Montero tras regresar a escenarios: "Cuando engordo me critican, cuando adelgazo también"

Después de cuatro años de ausencia en la música, la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh , Amaia Montero , regresó a los escenarios en España, pero recibió críticas por su estado físico y por presuntamente cantar en estado de ebriedad.

Al respecto, la cantante española salió al frente para defenderse de sus detractores.

"No pretendo gustar a todo el mundo ni ser perfecta. Me equivoco como todo el mundo, pero cuando mienten de manera bellaca para hundir algo que es mi pasión, mi profesión, mi vida, que es la música desde hace 22 años, no me gusta", señaló la cantante en una entrevista con la agencia EFE .

"Cuando engordo me critican, cuando adelgazo, también. Una vez decían que tenía anorexia. Si fuera modelo y engordo puedo entenderlo, pero ¿por qué se habla de todo menos de que llevo tres años componiendo el disco, que me he dejado la vida ahí?" , agregó.

La artista, quien promociona su reciente disco 'Nacidos para creer' en Argentina, también aseguró que en Latinoamérica valoran más su música .

"A mí eso no me ha pasado aquí (en América Latina). Si les gustas, les gustas por tu música. Tienen una cultura musical y bastante más respeto", dijo la intérprete de 'Cuéntame al oído'.



Consultada si habrá un reencuentro con la banda La Oreja de Van Gogh , Amaia Montero no lo descartó.

"No sé si ocurrirá, no lo hemos hablado, la vida da muchas vueltas. Puede que sí, puede que no. Lo único que sé es que estamos todos bien. A ellos les va muy bien. Tengo relación con ellos y a mí me va bien", indicó