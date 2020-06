La actriz Alyssa Milano sorprendió al mundo entero al protagonizar un 'video porno' y compartirlo en su cuenta de Twitter. El material se convirtió en pocas horas en el más visto de Estados Unidos. Ella dijo que optó por publicarlo debido a que ya se había filtrado en Internet.

My sex tape was leaked. Not sure what to say. Going to post the link myself to try to control the situation☛ http://t.co/rMICHDeioC— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) September 4, 2013

Sin embargo, lo que busca la artista, a través del video, es crear conciencia sobre lo que ocurre en Siria. En el material se observa, además de algunas escenas eróticas en la cama, a un periodista hablando sobre las miles de muertes que dejó el supuesto uso de armas químicas por parte del presidente Bashar al Assad.

Dado que la página donde se alojó el video ofrece contenidos diversos, inclusive pornográficos, los cibernautas pensaron que realmente se trataba de un "sex tape" y realizaron miles de visitas.

Actualmente, el material se encuentra fuera de circulación en la fuente original, sin embargo, existen algunas versiones en YouTube.