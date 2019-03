Alondra García Miró sueña con boda religiosa: "El sacramento te ata de corazón"

En medio de los rumores de una reconciliación con Paolo Guerrero , la modelo Alondra García Miró se refirió en la revista Cosas sobre el matrimonio y la maternidad.

"Para mí, lo importante es el compromiso, con tu pareja y con tu hogar, el sacramento del matrimonio. Hasta me he preguntado si uno se puede casar solo por religioso, porque preferiría hacerlo de esa manera, que con todo el papeleo legal, que finalmente no te ata a nada. El sacramento te ata realmente de corazón, con el amor", dijo la modelo de 27 años.

"Mucha gente no se separa por razones económicas, y termina amarrada por un tema material. ¡¿Eso para qué?! El reto está en aprender a cultivar el amor en el día a día, en saber reinventarlo, así como uno se quiere reinventar en otros aspectos", agregó.

Con respecto si le gustaría tener hijos, la 'ojiverde' mencionó: " Me muero por ser mamá. Pero no pronto".

Alondra también señaló que ahora los compromisos se acaban muy rápidos porque las parejas no aceptan los defectos del otro.

"Siento que hoy se quiebra muy pronto, que las parejas no la luchan. Nadie es perfecto, todos tenemos defectos, pero para cada loca hay un descocido. Y sí siento que hoy en día la gente se sale muy rápido del matrimonio. No es como antes", sostuvo.

En otro momento, la ex 'Chica reality' recordó lo difícil que fue enfrentar las críticas tras su viaje a Brasil para convivir con Paolo Guerrero.

"Cuando me fui a Brasil, me criticaron mucho, me pusieron calificativos horribles. Es que las personas no saben (todos los aspectos de uno), o cómo te pueden afectar, y, claro, no te vas a poner a responder a cada uno. Decían que me iba para hacer nada, cuando toda la vida me ha encantado trabajar", expresó.



