La modelo y actriz peruana Alondra García Miró reafirmó su deseo de convertirse en madre y tener hijos a través de su cuenta en Instagram donde respondió diversas preguntas de sus curiosos seguidores.

La novia del futbolista Paolo Guerrero no tuvo reparos en responder que sí quiere casarse y tener dos hijos. La boda entre la modelo y el futbolista es muy esperada entre sus seguidores, quienes siempre le preguntan por su futuro casamiento.

Pero eso no fue todo lo que Alondra conversó con sus seguidores. También descartó la posibilidad de grabar una segunda temporada de la novela ‘Te volveré a encontrar’ que fue emitida el año pasado.

“Creo que no (habrá segunda temporada). Creo que Miguel (Zuloaga, productor general de ProTV) dijo que cuando hacia novelas, como en este caso que tuvo 120 capítulos, no hace segunda temporada, pero lo que podría hacer en un spin off, que es como que agarra un personaje (de la novela) y hace lo qué pasó con Nanita, Lucy u otros personajes. Ahora tiene otros proyectos”, contó Alondra García Miró.

Además. la modelo aseguró que aún tiene pensado abrir un canal en YouTube con el objetivo de publicar un video por semana, pero necesita más tiempo para concretar este proyecto. “Vamos a organizarnos bien… Sería increíble poder compartirles más cosas, no solo por Instagram”.

