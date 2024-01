Alondra García Miró, la modelo e influencer, da inicio al 2024 con excelentes noticias al recibir una nominación en la categoría de Influencer Latino del Año en los People’s Choice Awards.

La ceremonia del evento se llevará a cabo el próximo 18 de febrero en el Barker Hangar en Santa Mónica, California, en Estados Unidos.

Las redes sociales oficiales del evento ‘El Now Latino’ compartieron la primera reacción de la modelo al conocer la noticia de que representará al país.

“Casi se me para el corazón, justo estaba en un viaje de trabajo y no lo podía creer. Es real que cada esfuerzo tiene su recompensa. Me siento superafortunada de representar a mi país. Así que los invito a votar por mí”, expresó emocionada.

La modelo aprovechó para compartir a través de sus historias en Instagram la noticia: “Que alguien me pellizque. No puedo creerlo. Chicos, estoy nominada a los People Choice Awards, representando a Perú. El premio tiene que quedarse en casa. ¡Vamos Perú!”.

Alondra García compartió la noticia por medio de su cuenta de Instagram (IG: @alondragarciamiro)

¿Cómo votar por Alondra García Miró en los People´s Choice Award 2024?

Para apoyar a Alondra en esta importante ceremonia, solo tienes que ingresar a la página VOTEPCA.COM/LA. En la página aparecerá el rostro de la modelo peruana, pero antes, tienes que registrarte en la misma web.

Categoría que participa Alondra García Miró (Captura)

