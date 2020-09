Era probablemente la más esperada de la nueva temporada de Combate y no decepcionó pues a su ingreso al set del reality, en el que apareció con una bandera del Corinthians, Alondra García Miró confesó que está enamorada y feliz con la relación que acaba de iniciar con Paolo Guerrero.

"Definitivamente yo no me lo esperé, a veces la cosas pasan cuando uno menos se lo imagina. ¿Estoy enamorada? Aunque ha sido todo muy rápido puedo decir que sí, que sí me he enamorado de otra persona", dijo la modelo al ser consultada sobre su romance con Guerrero.

"Puedo decir que estoy empezando un nuevo camino. Yo solo espero que la gente entienda, pues hay gente que me está criticando mucho. Más adelante espero tener la oportunidad de explicarles realmente como se dieron las cosas. Pero si hay algo que puedo decir, es que estoy feliz", aclaró.

Por su parte, Mario Irivarren no pudo evitar referirse a su ruptura con Alondra García Miró y lo mal que lo pasó luego que anunciaran el fin de su relación públicamente.

"Sinceramente fue terrible… Había tenido un año espectacular y es curioso como de la nada todo puede dar vuelta, lo de mi pie (lesión), lo de Alondra (García Miró). Fue complicado para mí, sí; la pasé mal, sí, pero me sirvió de lección e intento sacar lo mejor de todo eso", manifestó.

"Yo si pensaba: 'La estoy pasando mal', pero en unos meses va a pasar, en 6 meses ya no me va a doler, en 6 meses voy a estar bien y en unos años diré esto me pasó, pero yo fui mas fuerte que mis problemas, yo no me derrumbé, yo me caí y seguí adelante, pero no me dejé vencer", agregó.

Sin embargo, cuando le preguntaron si estaba listo para iniciar una nueva relación amorosa, Irrivaren indicó que aún no lo ha pensado.

De otro lado, fueron presentados los participantes de la nueva temporada de Combate y Sabrina Hart, hermana menor de Mario Hart, es uno de los nuevos 'jales' del reality juvenil de ATV.

Continúan en el programa Michelle Soifer, Erick Sabater, Fabio Agostini, Mario Hart, Paloma Fiuza, Yamila Piñero, Eyal Berkover, 'Zumba', Macarena Velez, Diana Sánchez, Karen Dejo y Alejandra Baigorria.