Alondra García Miró se emocionó durante un enlace en vivo con la mamá de su pareja Paolo Guerrero, Doña Peta, cuando brindaba una entrevista en el programa En Boca de Todos de América Televisión. La bella modelo afirmó que no ve a su futura suegra desde marzo y adelantó que le gustaría tener una boda íntima con el delantero en Perú, y no en Brasil donde juega el atacante de la selección nacional.

Para Alondra fue toda una sorpresa ver a doña Peta en la entrevista, gracias a una conexión en directo que realizó el conocido programa de América Televisión. El gesto de emoción y sorpresa de la modelo fue evidente.

Agregó que ‘extraña un montón’ a su futura suegra y afirmó que no la ve desde el pasado 14 de marzo.

Durante la entrevista, Alondra García Miró manifestó que máximo se ve casada con Paolo Guerrero en el 2022, mientras que doña Peta afirmó que espera que la boda sea lo más pronto que pueda y les envió su bendición.

“No me he puesto a pensar cómo sería, me gustaría que sea algo muy familiar, muy íntimo. Que sea lo que Dios quiera”, respondió Alondra García Miró al ser consultado si ya tiene pensado dónde sería la boda.

Lo que si dejó claro Alondra es que la boda será en Perú y no en Brasil, donde actualmente radica con el capitán de la selección peruana.

Para finalizar doña Peta se pronunció sobre la participación de Alondra García Miró en la novela ‘Te volveré a encontrar’. “No sé con quien se quedará (Lucy el personaje de Alondra), pero en la vida real quiero que se quede con Paolo.

Alondra García Miró recibió una grata sorpresa en entrevista. (América TV)

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Científicos peruanos crean prueba rápida molecular para detectar coronavirus 19/06/2020