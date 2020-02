Alondra García Miró decidió frenar los fuertes rumores de un posible matrimonio con el futbolista Paolo Guerrero. La modelo aclaró que por el momento se mantiene muy enfocada en su trabajo pero no ocultó su deseo de caminar hacia el altar.

“Claro que sí (me gustaría), pero todo a su tiempo. Lo dejo en manos de Dios. Cuando tenga que ser, será. Cuando sea, lo contaré. En algún momento, esperemos que sí (me case). Por ahora ando súper enfocada en mi trabajo", reveló durante una entrevista con la revista Somos.

La ‘ojiverde’ aseguró que espera que cuando llegue el momento de formalizar, sea para siempre y que no termine en divorcio.

“Deseo, con todo mi corazón, un matrimonio para toda la vida. Hoy en día pasa mucho: empiezan los problemas, las papas queman y las parejas se separan. No es así. Uno tiene que tener compromiso con todo lo que haga”, aseguró para el referido medio.

Alondra también confesó que no se arrepiente de ninguna de sus decisiones, pues todas la han llevado al lugar donde se encuentra hoy.

“Hoy en día no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Me puedo haber equivocado, sí, pero es parte de crecer. Si estoy donde estoy, es por todo lo que he pasado”, concluyó García.